Lazio, nel mirino due calciatori del Chelsea e Allan

I prossimi obiettivi di mercato della Lazio sarebbero due calciatori del Chelsea. Secondo quanto riportato da Il Messaggero i biancocelesti avrebbero nel mirino il laterale azzurro Emerson Palmieri, che ha passato l’ultima stagione al Lione e non è stato riscattato dai francesi, e il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. Quest’ultimo sarebbe un obiettivo fattibile solo in caso di cessione di Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United. Per il centrocampo però c’è anche Allan, che è stato allenato al Napoli per tre stagioni da Maurizio Sarri e che attualmente è all’Everton.

