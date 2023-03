Lazio, niente da fare: Immobile salta il derby

L'attaccante biancoceleste non recupera in vista della sfida con la Roma.

15-03-2023 16:58

Niente da fare per Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio, oltre a non giocare in Conference il ritorno degli ottavi contro l’AZ Alkmaar, salterà anche il derby contro la Roma in programma domenica. Una perdita importante quella del quattro volte capocannoniere della Serie A per Sarri in vista della stracittadina.

Questo il comunicato ufficiale della Lazio: “Immobile è stato sottoposto a esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico”. Costa cara a Immobile la lesione al bicipite femorale.