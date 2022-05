Lazio, novità in arrivo per il ruolo di portiere

12-05-2022 13:54

La Lazio si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione con un reparto portieri del tutto rinnovato rispetto a questa stagione. Strakosha andrà in scadenza, mentre Pepe Reina vedrebbe il proprio contratto rinnovato in automatico in caso di qualificazione in Europa.

Data però la perdita del posto da titolare, è probabile che lo spagnolo lasci la Capitale per tentare fortuna altrove. Per il ruolo di titolare al momento sono due i nomi in pole position, ovvero o Sergio Rico, per il quale ci sarebbe già un principio di accordo da parte di Tare e Lotito, o Carnesecchi, che allo stato attuale è il preferito di Sarri.

Per il ruolo di numero 12 invece, il Messaggero parla già di scelta fatta su Ivan Provedel, in uscita dallo Spezia.

OMNISPORT