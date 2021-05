Lazio-Parma: i convocati di Simone Inzaghi

Dopo il ko contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ritrova tra i convocati Caicedo ed Escalante mentre perde Milinkovic-Savic dopo l’operazione al setto nasale. In lista non figura nemmeno Musacchio e gli squalificati Pereira e Lucas Leiva. Ecco tutti i convocati della Lazio in vista del match contro il Parma:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

OMNISPORT | 12-05-2021 14:29