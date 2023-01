Lazio, Patric: "La Coppa Italia vale tanto, Mihajlovic viveva il calcio"

18-01-2023 19:40

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Patric ha parlato della sfida in Coppa Italia tra Lazio e Bologna: “Sappiamo cosa rappresenti per noi la Coppa Italia e le soddisfazioni che ci ha dato. È una competizione in più ed è sempre bello portare a casa un titolo. Da domani penseremo partita per partita. Non sarà facile. Penso che dopo la sosta non abbiamo cominciato in maniera giusta. Dobbiamo ripartire da Sassuolo, è stata una vittoria fondamentale. Vogliamo rimanere attaccati alta classifica. A Sassuolo è sempre difficile vincere”.

Sul match col Bologna, Patric ha aggiunto: “Sappiamo che andare avanti in Coppa Italia è complicato, con la partita secca può succede di tutto. Basta guardare cosa sia accaduto a Napoli e Milan. Pensiamo partita per partita e non sottovalutiamo nessuno. Ricordo due partite in cui fummo sconfitti dal Bologna di Mihajlovic. Si vedeva come Sinisa viveva il calcio. La sua carriera è stata grande e ricordo la sua fame e la sua rabbia che traspariva da allenatore. Sono sempre stato pronto a soffrire, a combattere nei momenti difficoltà. Oggi sono più forte dell’anno scorso, ogni anno cerco di essere sempre meglio e cerco di lavorare sui punti deboli. Sono orgoglioso della mia carriera e di rimanere qua alla Lazio”.