Lazio, Pepe Reina: "Con Sarri è una squadra diversa"

Pepe Reina, portiere titolare della Lazio di Maurizio Sarri, ha rilasciato una interessante intervista al quotidiano spagnolo Marca, nella quale spende bellissime parole per il lavoro svolto fin qui dal neo tecnico biancoceleste. Queste le sue parole:

“Con Sarri è una Lazio completamente diversa. Dobbiamo adattarci e siamo un po’ indietro in questo senso. Vogliamo davvero avere le idee dell’allenatore il prima possibile. Dobbiamo difendere meglio dell’anno scorso e non subire quei 55 gol. È l’obiettivo numero uno. Sarri fa pressione e cerca di avere il controllo del territorio e il pallone…quando possibile”.

Infine una chiosa sul proprio futuro:

“Io mi vedo alla Lazio. Ho quest’anno di contratto e, se le cose vanno bene, un altro. Penso che quello che mi resta del calcio…sarà qui a Roma. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui…e credo di voler finire a Roma. Pepe Reina resta per un po’. Finché va bene, teniamo duro. Futuro? Voglio fare l’allenatore. Mi preparerò per questo e cercherò di fare le cose bene ed essere uno dei migliori. Sono stato fortunato ad avere buoni insegnanti e penso di poter aiutare in questo aspetto”.

OMNISPORT | 02-09-2021 10:29