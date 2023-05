L'ex portiere biancoceleste ha ricoperto il ruolo di club manager per cinque anni, per poi lasciare nel 2021.

31-05-2023 18:32

Dopo la qualificazione alla prossima Champions League è tempo di cambiamenti in casa Lazio, non solo in campo ma anche nella dirigenza: tanti giocatori infatti potrebbero lasciare Formello in estate così come il ds Tare.

C’è invece la possibilità di rivedere in casa Lazio una faccia nota e amata: quella di Angelo Peruzzi, richiesto dallo stesso Sarri. L’ex portiere biancoceleste ha ricoperto il ruolo di club manager per cinque anni, per poi lasciare nel 2021.