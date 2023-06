Lazio, Radu: "Mai pensato al futuro, ora vado in vacanza e deciderò"

L'ex capitano biancoceleste: "Resteremo qui in Italia, ma andremo spesso anche in Romania. Non mi sono mai sbarazzato della mia terra".

01-06-2023 17:27

Ai microfoni di Pro Sport, l’ex capitano della Lazio Stefan Radu ha parlato di quali saranno le possibili strade per il suo futuro dopo l’addio al calcio: “Ora voglio andare in vacanza, poi inizierò a riflettere su cosa voglio fare”.

“Sono stato sempre molto concentrato sul calcio – continua Radu -, senza pensare mai a quello che sarebbe stato dopo, perché queste cose ti distraggono. Mi sono sempre detto ‘Quando avrò finito, poi vedremo’. Mi terrò comunque in allenamento. Per me la vita familiare con i bambini è molto bella. Resteremo qui in Italia, ma andremo spesso anche in Romania. Non mi sono mai sbarazzato della mia terra: a casa guardiamo la TV rumena e i bambini parlano perfettamente rumeno. A volte il desiderio di tornare a casa è grande. Sai com’è… mamma è mamma e lei vive ancora lì. Finora sono riuscito ad andarla a trovare in Romania un bel po’ di volte, ma in futuro penso che lo farò ancora più spesso”.