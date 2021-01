Lazio, riecco Lulic: Inzaghi spera di schierarlo nel derby

Buone notizie in casa Lazio. Dopo quasi un anno di assenza, il capitano Senad Lulic è pronto a tornare in campo. Ci sono voluti ben tre interventi alla caviglia sinistra, ma alla fine il calvario sembra alle spalle. Mister Inzaghi conta di rivederlo sulla sua fascia proprio nel derby contro la Roma, che lo ha reso una leggenda biancoceleste dopo il 26 maggio 2013.

Un altro obiettivo del tecnico è avere Lulic al 100% contro il Bayern Monaco, negli ottavi di Champions League. La Lazio è attesa da due mesi complicati: oltre al derby e ai tedeschi, i capitolini dovranno vedersela contro Atalanta, Inter e Juventus. La presenza del bosniaco in campo sarà fondamentale per puntare al quarto posto e per tentare l’impresa contro i campioni d’Europa in carica.

OMNISPORT | 08-01-2021 14:16