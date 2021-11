Lazio-Salernitana, raid prima della partita: accoltellato in ospedale

08-11-2021 12:22

Alcuni tifosi della Salernitana sono stati aggrediti nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, prima della partita in programma nell’impianto romano, da alcuni supporter della Lazio. L’accaduto è stato riportato dall’agenzia ANSA che ha accertato, da fonti della polizia, l’accaduto: uno, in particolare, ha subito una ferita superficiale alla coscia con un’arma da taglio e sarebbe stato trasferito in ospedale al Policlinico Gemelli, gli altri al Santo Spirito.

Tifosi aggrediti all’esterno dell’Olimpico

A seguito di quanto accaduto, si sono attivate le forze dell’ordine che hanno fermato le auto dei presunti aggressori e nei riguardi delle persone presenti sono già state avviate le procedure per verificarne la posizione; stando alle prime informazioni raccolte da ANSA, tra questi ci sarebbe un presunto tifoso già sottoposto a Daspo.

I sospetti sul raid

La ricostruzione effettuata, poi da Roma Today, si arricchisce poi di alcuni dettaglia: un gruppo di tifosi della Salernitana, circa 10, sono stati aggrediti in viale del Vignola, presumibilmente da ultras della Lazio. In questo scontro, che sta assumendo sempre più i contorni del raid nonostante le limitazioni di accesso agli impianti imposte dal Green Pass e i relativi e rafforzati controlli da parte della polizia, sarebbero rimasti feriti alcuni tifosi che avrebbero riportato, come già scritto, una ferita da arma da taglio e addirittura una frattura alla mandibola, forse provocata da un’asta o una spranga.

Secondo quando ricostruito, dopo pranzo i tifosi della Salernitana – che non farebbero parti di gruppi ultras – stavano raggiungendo l’Olimpico a piedi, quando è scoppiata la violenza. Nell’assalto, sono state danneggiate anche tre auto in sosta. Vista la gravità dell’episodio, oltre alla polizia, sta indagando anche la Digos.

