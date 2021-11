Serie A: tris della Lazio alla Salernitana

07-11-2021 19:56

La Lazio ha battuto per 3-0 la Salernitana all’Olimpico in una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A. I biancocelesti sono andati a segno nel primo tempo con il cannoniere Immobile al 31′, colpo di testa sul traversone di Milinkovic-Savic deviato da Pedro, e al 36′ con lo stesso Pedro, approfittando di un errore della difesa campana.

Nella ripresa la squadra di Colantuono ha spinto per rientrare in partita e ha colpito una traversa con Djuric, ma l’undici di Sarri a parte quell’occasione ha gestito senza più soffrire. Al 69′ Luis Alberto ha chiuso la partita trovando il 3-0 con un destro a giro.

Grazie a questo risultato, la squadra di Sarri sale al quinto posto a 21 punti, scavalcando la Roma. Salernitana sempre penultima.

OMNISPORT