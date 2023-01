Lazio, Sarri: "Ci sono mancate le energie"

Il tecnico dei biancocelesti: "La nostra linea difensiva ha fatto molto bene".

29-01-2023 20:51

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato a Dazn il pareggio contro la Fiorentina: “La nostra linea difensiva ha fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi senza concedere tantissimo in una partita nella quale eravamo meno lucidi nel palleggio e meno brillanti sul piano fisico. La squadra però ha sofferto, lottando fino alla fine. Ci sono stati dei buoni segnali”.

“Abbiamo sprecato tutti i palloni riconquistati sulla trequarti, così diventava duro cercare di rialzarsi se non mandando a correre Felipe Anderson con Milenkovic. Non avevamo le energie sotto tutti i punti di vista. Ci può stare, noi abbiamo giocato martedì mentre la Fiorentina sabato però qualche partita meno brillante in un campionato ci può stare e l’importante e non perderle. La squadra col giusto atteggiamento ha cercato di vincerla fino alla fine”.