Lazio, Sarri: "Dobbiamo dare seguito alla vittoria con l'Atalanta, altrimenti..."

26-10-2022 15:30

“Attualmente ritengo la gara di Bergamo contro l’Atalanta una bella vittoria occasionale. Per darle l’importanza che merita, in Europa League, contro il Midtjylland, dovremo dimostrarci maturi e non sazi. Solo così possiamo dimostrare di aver fatto il salto di qualità“. Parola di Maurizio Sarri, alla vigilia del match della sua Lazio contro la formazione danese, in programma domani – giovedì 27 ottobre – alle 18,45.

Nel gruppo F, una situazione più unica che rara: tutte e quattro le squadre hanno fin qui totalizzato 5 punti: “Il nostro percorso è stato condizionato fondamentalmente da una battuta vuoto, l’1-5 in Danimarca. Un risultato che servirà da stimolo? Ecco, direi di No: le vere squadre devono essere motivate a prescindere“.