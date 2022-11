Lazio, Sarri: "Match Feyenoord rinviato? Presi in giro dalla Uefa"

02-11-2022 19:54

In vista del match di Europa League contro il Feyenoord, Sarri ha le idee chiare: “Non penso né a domenica né alla partita scorsa. Penso solo a questa partita, chi sta bene va dentro e deve dare il 100%. Le partite se non le aggredisci le subisci, già abbiamo fatto una cavolata l’ultima partita quindi lasciamo perdere. Non so se andiamo in contro tendenza al calcio italiano. Ci teniamo alla EL, il nostro girone assomiglia a quello del Tottenham di ieri. Domani sarà un su e giù di questo tipo, ci teniamo a passare senza fare calcoli. Vogliamo passare primi, a fine partita facciamo i conti e vediamo cosa viene fuori”.

Su Milinkovic che salterà il derby, Sarri ha ammesso: “L’ho visto con una motivazione tipo la mia, incavolato anche lui. E’ normale che sia così, se uno riceve un’ammonizione del genere è normale che se la prenda. In 50 anni di calcio è la prima volta che vedo uno ammonito quando ha la palla”.

Infine una stoccata alla Uefa per la partita del Feyenoord rinviata: “La partita era in programma? Sì. E’ una vergogna della UEFA che permetta alla Federazione olandese una roba simile. Ci sentiamo presi in giro sia noi come lo Sturm Graz”.