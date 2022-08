Lazio, Sarri: "Mercato? Io penso a un altro gol preso al 95'"

31-08-2022 21:38

Al termine del match pareggiato con la Sampdoria, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sorprese dal mercato? Penso di no, ma in questo momento penso ad altro e ad un pareggio preso al 95′. La squadra sta facendo bene, a livello di mentalità, abbiamo fatto bene creando tanto e rischiando poco. In due o tre situazioni per chiudere la partita siamo stati un po’ troppo leziosi, non l’abbiamo chiusa e poi come spesso succede abbiamo lasciato due punti”, ha detto a caldo.

Sarri fa chiarezza sul cambio in difesa: “Romagnoli ha avuto solo un crampo, però ha chiesto il cambio. L’assist di Milinkovic? Un visionario. Napoli? Mi aspetto una partita difficile, il Napoli è una squadra forte e completa. Penso che sarà competitiva per qualsiasi traguardo in questa stagione. Noi, però, siamo sulla strada giusta”.