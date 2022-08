Lazio, Sarri non ha dubbi: "Affrontiamo la più forte"

25-08-2022 18:09

In vista del match contro l’Inter, il tecnico della Lazio Sarri è intervenuto in conferenza stampa: “Affrontiamo forse la squadra più forte del campionato, anche dal punto di vista fisico. La difesa dipende da tutta la squadra, siamo a un livello superiore domani, spero che vengano confermate attenzione e applicazion. Le polemiche della scorsa stagione? Abbiamo segnato un gol giusto per regolamento e anche a livello morale, bastava che non tirassero in porta loro. Quello che fa l’Inter non mi importa, non so se siano arrabbiati o meno, mi aspetto una Lazio arrabbiata”.

L’attacco della Lazio ancora fa fatica: “Ci può mancare un pizzico di brillantezza nei giocatori che fanno la differnza davanti può essere normale. Ci sono ruoli che se la gamba va a 31 e non a 32 all’ora può fare la differenza. Anche a Torino abbiamo avuto 6 palle gol nette, ci manca concretizzare. L’anno scorso la percentuale era altissima di realizzazione, oggi può dipendere dalla brillantezza”.

Sarri infine glissa sul mercato: “Pensiamo alla partita in questo momento. Io sono preoccupato per voi perché tra qualche giorno finisce il mercato e non so di cosa parlerete. Almeno inizieremo a parlare di calcio”.