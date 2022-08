Lazio, Sarri svela il desiderio di Luis Alberto

04-08-2022 08:32

Luis Alberto vuole tornare a giocare in Spagna e, più precisamente, al Siviglia. L’ha confermato, in un’intervista al Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio Sarri.

“Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare”, le parole usate dall’allenatore biancoceleste. Ora da capire che farà la società con il patron Lotito che non è certo incline a regalare i propri giocatori.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE