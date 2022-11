Lazio, Sarri vuole dare spazio a Maximiano

23-11-2022 12:19

La Lazio non ha intenzione di cedere Maximiano. Stando alle ultime indiscrezioni, il portiere biancoceleste – ai margini dopo il brutto esordio contro il Bologna – potrebbe rivedere presto il campo e avere un ruolo di punta nelle coppe.

Come rivela Il Tempo infatti, Sarri avrebbe intenzione di dare spazio a Maximiano in Coppa Italia e in Conference League: negli ottavi della competizione nazionale, il portoghese giocherà dal 1′ col Bologna, poi ci sarà la doppia sfida europea col Cluj a febbraio. Uno scherzo del destino per Maximiano, che quindi tornerà titolare proprio contro la squadra che gli ha fatto perdere il posto.