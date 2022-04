Lazio-Sassuolo, Berardi non recupera: non convocato

01-04-2022 19:40

Dopo la rifinitura di questa mattina al Mapei Football Center, il Sassuolo è partito subito dopo pranzo per il ritiro di Roma in vista del match di domani contro la Lazio, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Dopo aver ritrovato i Nazionali, però, il tecnico Dionisi dovrà fare a meno di Domenico Berardi in vista della sfida ai biancocelesti.

L’attaccante neroverde, reduce dalla disfatta di Palermo con la Nazionale azzurra, non è infatti stato convocato dal tecnico degli emiliani a causa del fastidio al ginocchio emerso durante la parentesi con la selezione di Mancini. Dopo le valutazioni del caso da parte dello staff medico, è arrivata la decisione in accordo con Dionisi di non rischiarlo per preservarlo per le prossime gare. Assenti anche Obiang, Romagna, Djuricic, Satalino e Maxime Lopez.

OMNISPORT