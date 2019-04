Lazio, segnale Champions: Udinese liquidata

La Lazio sale sull’ultimo treno per la Champions League, non fallendo l’appuntamento con i tre punti nel recupero della giornata.

L’Udinese cede all’Olimpico per 2-0, subendo la seconda sconfitta consecutiva e in assoluto dell’era Tudor: il vantaggio sul terzultimo posto è ora di tre punti e la prossima gara vedrà i friulani ospitare il Sassuolo in quello che potrebbe essere il match-point per la salvezza.

Completamente diversi i numeri della Lazio, che è salita a 52 punti, a due lunghezze dalla Roma quinta e a tre dal Milan che occupa il quarto posto. In mezzo, a quota 53 punti, c’è l’Atalanta: è questo il poker di squadre che sembra doversi giocare l’ultima piazza per la prossima Champions League, considerando il vantaggio di cinque punti dell’Inter sui cugini.

La Lazio ha risolto la pratica in tre minuti a metà primo tempo: al 21’ gran sinistro di Caicedo, servito in velocità da Immobile al termine di un rapido contropiede dei biancocelesti. I bianconeri avevano però approcciato bene la partita, rispondendo colpo su colpo agli attacchi della Lazio e colpendo pure una traversa con Badu pochi secondi prima di andare in svantaggio. Dall’altra parte, paga la scelta di Inzaghi di puntare sul doppio centravanti, con Caicedo ancora decisivo come nel derby e schierato titolare anche per l’infortunio che ha bloccato Joaquin Correa.

I padroni di casa hanno archiviato la partita già al 25’ grazie a un’autorete di Sandro, che si è visto carambolare addosso un colpo di testa di Milinkovic-Savic su azione d’angolo.

La Lazio ha sfiorato il tris con Parolo, trovandolo allo scadere con Acerbi, ma il gol del difensore è stato cancellato dal Var. Timida la reazione dell’Udinese, che ha però sprecato un rigore al 50’ con De Paul, concesso per un fallo di Lulic su Lasagna. Da quel momento, solo palleggio accademico per la Lazio.



SPORTAL.IT | 17-04-2019 21:08