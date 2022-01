Lazio, si cerca almeno un rinforzo: piace Miranchuk

31-01-2022 12:11

Bloccata dall’ormai famigerato indice di liquidità, la Lazio non ha sostanzialmente fatto mercato. Nessun intervento in ingresso fino a questo momento, con Sarri che si adatterà al materiale a disposizione in vista della prossima stagione.

Con l’uscita di Muriqi però la situazione potrebbe cambiare, e nelle ultime ore ci potrebbe essere un tentativo per Miranchuk dell’Atalanta. Il russo classe 1995 non trova molto spazio con Gasperini e potrebbe finire alla Lazio con un’offerta per il prestito sulla base di un milione di euro più il diritto di riscatto a 10 milioni. Al momento la Dea non ha ancora dato il via libera, e rimane la perplessità di come un giocatore così estroverso possa incastrarsi nel rigido 4-3-3 sarriano.

