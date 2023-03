Lazio, si ferma Immobile: a rischio anche il derby

Si teme una lesione del muscolo del flessore per l'attaccante che era uscito durante la sfida contro il Napoli

06-03-2023 12:44

Guaio per la Lazio: si è fermato Ciro Immobile. Un problema al flessore della coscia destra, potrebbe esserci anche la lesione del muscolo per l’attaccante. Il giocatore era uscito durante la partita di venerdì contro il Napoli, ma si pensava fosse un affaticamento. Si attendono esami più approfonditi, ma Immobile salterà sicuramente la sfida di Coppa contro l’Az Alkmaar e quella di campionato sabato con il Bologna. Si proverà a riaverlo per il ritorno con gli olandesi (giovedì 16 marzo) e in particolare per il derby con la Roma del 19 marzo, ma non sarà facile. Per l’attaccante è il quinto infortunio muscolare della stagione.