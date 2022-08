Lazio, si pensa al rinnovo di Milinkovic

19-08-2022 16:11

Più passa il tempo e più le possibilità della permanenza di Milinkovic alla Lazio aumentano. Lotito chiede almeno 65 milioni per il centrocampista serbo ma nessun top club europeo (seppur in tanti siano interessati) è pronto a investire così tanto.

Adesso si parla anche di rinnovo per Milinkovic. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio non vuole perdere il “Sergente” a zero nel 2024 ed è pronta a rinnovare il contratto al giocatore, offrendo 4 milioni a stagione come Immobile. Inoltre il club capitolino è disposto a inserire una clausola rescissoria con cifra da concordare.

