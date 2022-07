Lazio: si tratta per Provedel come vice-Maximiano

07-07-2022 13:56

Maximiano è ormai in arrivo, come primo portiere, della Lazio. I capitolini però lavorano anche sul ruolo di vice.

Oggi stando a quanto riporta il quotidiano “Il Messaggero” il preferito è Ivan Provedel, per il quale sono previsti oggi nuovi contatti con lo Spezia che ha rifiutato la prima offerta da 3,5 milioni più 500 mila euro di bonus, chiedendone 6.

La trattativa non si è comunque arenata e proseguirà dunque in giornata. Se non dovesse andare in porto, l’alternativa più gradita a Maurizio Sarri sarebbe Pietro Terracciano, ma c’è il problema che la Fiorentina non è disposta a darlo via.

In ultima analisi gli svincolati Adrian e Sergio Asenjo.

