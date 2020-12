Lazio: stiramento al polpaccio per Fares

Altra tegola in casa Lazio. Alla lista degli indisponibili delle ultime settimane si è aggiunto anche Mohamed Fares. L’esterno sinistro di centrocampo algerino ha riportato uno stiramento al polpaccio che lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese.

Brutte notizie per il tecnico Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di Fares per le ultime due partite del 2020 contro Napoli e Milan e con molta probabilità le prime tre del nuovo anno. La speranza del tecnico biancoceleste è di poterlo recuperare almeno per il derby con la Roma.

OMNISPORT | 17-12-2020 12:44