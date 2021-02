Lazio: Strakosha troppo nervoso, Tare si guarda intorno

La legge a Formello è uguale per tutti. Ad iniziare dalla multa che pagherà Simone Inzaghi per la sua bestemmia contro il Sassuolo. Se prima era capitato ad Acerbis, in seguito a Luis Alberto, poi a Hoedt per il video dell’aereo, adesso nel mirino c’è finito il portiere Strakosha.

Chi sbaglia paga. A Ighli Tare e a tutta la dirigenza biancoceleste, non devono essere piaciute – riporta Il Messaggero – alcune scenate dell’estremo difensore albanese dentro lo spogliatoio. Le cause? Probabilmente la concorrenza con Reina lo sta rendendo troppo nervoso e in più rimangono ancora irrisolti i problemi legati al rinnovo.

Nemmeno domenica sarà convocato e ora pure Tare – che lo ha sempre difeso – per il futuro continua a guardarsi (occhio a Montipò in scadenza a giugno) intorno per il futuro.

