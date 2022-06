Lazio: tiene banco la questione portieri

09-06-2022 10:46

La Lazio è sempre in cerca di un portiere titolare per la prossima stagione.

I due nomi più caldi rimangono sempre quelli di Carnesecchi e Vicario anche se la situazione è sempre in divenire. Non ci voleva l’infortunio capitato a Carnesecchi in Nazionale che ha evidentemente scombussolato i piani della Lazio.

Dai vari rumors, si apprende come la trattativa con l’Atalanta, sembrava ben avviata, mentre ora è ovviamente in stand-by perché il presidente Lotito vuole attendere l’esito degli esami a cui il portiere si sottoporrà in questi giorni. Lo stop previsto è di 2-3 mesi, che significherebbe saltare le prime giornate ad agosto e rientrare a settembre. Per questo la dirigenza biancoceleste sta ragionando sul da farsi. Puntare lo stesso su Carnesecchi, attendendo il suo compelto recupero, oppure virare su altri profili?

La prima vera alternativa al portiere titolare dell’Under 21 sarebbe quella legata a Vicario: la Lazio non ha mai smesso di tenere viva la sua attenzione con gli agenti del giocatore e con l’Empoli, che lo ha riscattato dal Cagliari pochi giorni fa.

Altri possibili nomi, anche se al momento più defilati per la porta laziale, potrebbero essere quelli di Meret, Provedel e Sergio Rico.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE