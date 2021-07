Lazio-Triestina 5-2: buona anche la terza per i biancocelesti di Sarri

Terza uscita estiva per la rinnovata Lazio di Maurizio Sarri e terza vittoria consecutiva. I biancocelesti, dopo aver superato Top 11 Cadore e Fiori Barp Sospirolo, rispettivamente 10-0 e 11-0, si sono imposti con un netto 5-2 anche in un test match ben più impegnativo: quello contro la Triestina, compagine che milita nel campionato di Serie C.

Ad Auronzo di Cadore, tutto semplice per gli uomini di Sarri che, nonostante il duro lavoro dei primi giorni di ritiro, hanno già mostrato buona gamba e buoni automatismi.

Già al terzo è stato Luis Alberto a portare avanti la Lazio con un bel destro sul palo più lontano. Per il raddoppio bisogna attendere il 21’ quando ancora Luis Alberto, direttamente da calcio di punizione, ha fatto partire un pallone sul quale si è avventato Muriqi che con un gran colpo di testa non ha lasciato scampo ad Offredi.

Al 38’ Milinkovic-Savic, di sinistro, ha calato il tris sfruttando un assist del solito Luis Alberto, che poi al 44’ ha battuto il corner dal quale è scaturito il goal del 4-0 firmato da Radu.

Nella ripresa Maurizio Sarri cambia il volto della sua Lazio inserendo subito Cataldi, Caicedo, Lazzari e Patric per Luis Alberto, Muriqi, Marusic e Radu.

La gara è meno frizzante rispetto al primo tempo, complici anche le girandole dei cambi, ma al 71’ la Lazio riesce a trovare il 5-0 grazie ad un’autorete di Volta.

Nel pieno recupero, prima al 90’ e poi al 91’, la Triestina per due volte riesce ad accorciare. A fissare il risultato sul 5-2 finale sono i goal di Di Massimo (doppietta per lui).

OMNISPORT | 23-07-2021 20:37