Lazio: un anno dopo si rivede in campo il capitano

Oltre a festeggiare il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio di Simone Inzaghi ha un altro buon motivo per essere felice e guardare con positività al futuro.

Ieri sera infatti al minuto 71, proprio quello che ha reso celebre Senad Lulic, quando decise il derby con la Roma del 26 maggio 2013 regalando la Coppa Italia alla sua Lazio, i biancocelesti ritrovano proprio il bosniaco un anno dopo l’inizio del calvario alla caviglia, che lo ha tenuto fuori dal campo per ben 351 giorni.

Fine del tunnel per il 35enne Lulic che proprio in Coppa Italia, è tornato a correre e lottare: Inzaghi toglie Fares e inserisce Lulic, per 20 minuti in cui i capitolini hanno inseguito e ottenuto la qualificazione ai quarti col lampo di Muriqi al 90′ (con la complicità di Colombi).

Ecco le parole del bosniaco che spiegano la sua doppia gioia a ‘Lazio Style Channel’. “C’è tanta emozione, per me è stato anche strano perché per la prima volta ho giocato senza pubblico, era meglio entrare con i tifosi. Al di là di questo, sono contentissimo dopo aver passato un anno difficile. Sto bene, è normale dopo un lungo periodo così mettere nelle gambe allenamenti con la squadra, piano piano miglioro, la stagione è ancora lunga e spero di aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi”. “Speravo di andare ai supplementari per fare qualche minuto di più – scherza – ma sono contento per la qualificazione, avanti così. Il derby? Vincerlo è sempre un’emozione unica, la conosco. Venerdì sono stato convocato, ho fatto parte del gruppo”.

OMNISPORT | 22-01-2021 09:29