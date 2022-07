Lazio, Vecino è ormai a un passo: pronto un triennale

26-07-2022 12:31

Dopo la fine del suo contratto con l’Inter, sta per iniziare la nuova avventura calcistica di Matias Vecino. Il centrocampista dell’Uruguay è infatti pronto ad accettare l’offerta della Lazio. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la chiusura dell’affare a parametro zero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno pronto un triennale per Vecino a 1,5 milioni a stagione. Il giocatore vorrebbe 1,9 con opzione per un quarto anno, ma la sensazione è che le distanze verranno ridotte presto. Vecino sembra così pronto al passaggio alla Lazio dopo cinque anni all’Inter.

