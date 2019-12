Lazio-Verona, nuovo cambio di data

L'eliminazione della Lazio dall'Europa League cambia ancora il calendario della Serie A. La squadra di Inzaghi non è riuscita a superare il girone che comprendeva anche Celtic, Cluj e Rennes ed avrà quindi meno partite da disputare nella seconda parte di stagione.

Per questo motivo la gara contro il Verona si giocherà il 5 febbraio 2020. La partita era in calendario per domenica 22 dicembre, quando però i biancocelesti saranno impegnati a Riad per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. I bianconeri anticiperanno la gara di campionato contro la Sampdoria a mercoledì 18, cosa che la Lazio non potrà fare essendo stata impegnata lunedì 16 nel posticipo della 16a contro il Cagliari.

Da qui l'iniziale decisione della Lega di spostare la gara dell'Olimpico all'8 gennaio, ma l'eliminazione dall'Europa League ha decongestionato il calendario della squadra di Inzaghi, che avrà quindi un impegno in meno nella prima metà di gennaio, che già vedrà Immobile e compagni scendere in campo il 5 a Brescia per la prima gara di campionato del 2020, l'11 in casa contro il Napoli per l'ultima di andata e poi il 14 in Coppa Italia contro la Cremonese.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 19:43