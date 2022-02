Lazio, Wilson: "Rosa troppa corta, i tifosi hanno ragione"

11-02-2022 18:15

A La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano della Lazio Pino Wilson ha manifestato la sua preoccupazione per la squadra di Sarri: “Il problema è la difesa, prendiamo troppi gol. La rosa è corta”.

Il mercato della Lazio per Wilson non è soddisfacente: “È normale che nei momenti di difficoltà il pubblico esprima le proprie perplessità. La contestazione è frutto di un mercato insufficiente. A Sarri servivano rinforzi che non sono arrivati. Si doveva fare di più e capisco i tifosi”.

