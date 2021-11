LBA, Cremona, Galbiati: “Non siamo ancora maturi per giocare partite così”

15-11-2021 14:41

La Nutribullet De’Longhi Treviso ha battuto la Vanoli Cremona con il risultato di 96-83.

La partita è stata per buona parte abbastanza equilibrata. La Nutribullet però è brava ad approfittare di un momento di difficoltà della Vanoli e mette a referto un parziale di 11-0, toccando il 87-74 al 34′. Cremona non riesce a reagire e Sims chiude di fatto i giochi.

“Non siamo ancora maturi per giocare partite così. Questa è un’altra lezione che ci prendiamo. Peccato perché siamo una buona squadra ma dobbiamo imparare a gestire bene certe situazioni. La cosa che mi dispiace di più è aver visto poca circolazione di palla. Se pensiamo di vincere con qualcuno che fa il salvatore della patria non abbiamo capito… In quello mi prendo le responsabilità. Evidentemente non ho insistito a sufficienza. Abbiamo degli esterni talentuosi, tirare va bene ma 7 su 28 da tre è troppo poco. Sono amareggiato per come ci siamo disuniti nell’ultima parte della gara. Possiamo arrivarci a giocare certe gare fino all’ultimo minuto, ma se remiamo tutti dalla stessa parte. A fine primo tempo ero arrabbiatissimo. Con 54 punti realizzati in trasferta devi avere un vantaggio maggiore e invece non abbiamo mai difeso come si deve e si dovrebbe”.

Questo l’estratto di una parte delle parole di coach Galbiati dopo il ko di Treviso.

OMNISPORT