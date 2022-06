LBA, definite le date della stagione 2022/2023

22-06-2022 15:27

Chiusa con la vittoria dello scudetto da parte dell’Olimpia Milano la stagione 2021/2022, la Legabasket non ha perso tempo e riunendosi oggi ha ufficializzato le date della prossima stagione.

Nel dettaglio, il 2022/2023 della massima serie nostrana si aprirà ufficialmente il 28 e il 29 settembre con la Supercoppa Italiana che si terrà in quel di Brescia.

Assegnato il primo trofeo dell’anno, arriverà poi il momento di iniziare la regular season che scatterà domenica 2 ottobre per concludersi domenica 7 maggio 2023.

In mezzo, da mercoledì 15 febbraio a domenica 19 febbraio, come di consueto andranno in scena le Final Eight di Coppa Italia, torneo che vedrà protagoniste le migliori otto classificate del girone d’andata.