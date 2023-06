LBA Finals, ancora Milano e Virtus Bologna: quello che c'è da sapere

Olimpia e Virtus si affrontano in finale per la terza volta consecutiva, la quinta in assoluto. Messina contro Scariolo, i due top coach del basket italiano.

08-06-2023 08:49

Venerdì 9 giugno, al Forum di Assago, è in programma gara 1 delle LBA Finals. Ancora una volta, il titolo di Campione d’Italia, se lo giocheranno Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Terza finale consecutiva per Olimpia Milano e Virtus Bologna

Come da pronostico, saranno Olimpia Milano e Virtus Bologna a giocarsi lo Scudetto. Le due corazzate sono giunte alle LBA Finals in scioltezza, confermando, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere il meglio del basket italiano. Le due corazzate della Serie A si affronteranno per la terza volta consecutiva nelle LBA Finals, la quinta in assoluto.

La prima serie Scudetto risale alla stagione 1978/79 con vittoria per Bologna (2-0). Nel 1983/84, il vantaggio del campo era per l’Olimpia, ma fu una serie al meglio delle tre partite caratterizzata solo da vittorie esterne. L’Olimpia pareggiò in Gara 2 nonostante l’espulsione di Dino Meneghin, ma con il suo centro squalificato perse Gara 3 a San Siro. Poi c’è stato il 4-0 Bologna del 2021 e il 4-2 a favore dell’Olimpia nel 2022. Quindi il bilancio nelle singole partite in finale è 10-5 a favore delle V Nere.

LBA Finals, Messina contro Scariolo: 12 finali in due

A guidare le due finaliste ci sono Ettore Messina e Sergio Scariolo, i due migliori coach italiani in circolazione. I due totem della pallacanestro italiana conoscono bene l’atmosfera delle LBA Finals. Per Ettore Messina si tratta della settima finale Scudetto con tre squadre diverse (ne ha vinte cinque su sei).

Per Sergio Scariolo, questa sarà la quinta finale Scudetto. Al momento, il coach delle V Nere (accostato ai Toronto Raptors per la prossima stagione), ha vinto una sola volta il titolo (con Pesaro nella stagione 1989/90). Le altre tre le ha perse da coach di Fortitudo Bologna, Olimpia Milano e, lo scorso anno, Virtus Bologna.

Olimpia Milano vs Virtus Bologna, cosa c’è da sapere

Nei play-off le due squadre si sono affrontate 33 volte con record in grande equilibrio (17-16 a favore della Virtus Bologna. Entrambi i roster sono di primo livello, essendo due squadre di Eurolega. Grande fisicità e attacchi esplosivi. In casa biancorossa, la profondità del roster è un’arma importante. L’esperienza di Nicolò Melli, Gigi Datome e Kyle Hines potrebbe fare la differenza.. Dall’altra parte il duo Teodosic-Belinelli sa come affrontare questo tipo di gare.

La serie è al meglio delle sette gare. Si parte venerdì 9 giugno al Forum di Assago, casa dell’Olimpia Milano. Il primo atto delle LBA Finals 2023.