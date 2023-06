La Virtus Bologna rimonta da -16 e vola in finale

La squadra di Scariolo ha battuto 98-82 la Bertram Tortona in trasferta

02-06-2023 23:13

La Virtus Bologna si qualifica per la finale scudetto della Serie A di basket grazie alla vittoria per 89-82 in gara-3, ottenuta in rimonta, contro la Bertram Tortona in trasferta. Sotto fino a 16 punti, le Vu Nere hanno cambiato marcia nel secondo tempo, rimontando lo svantaggio e chiudendo la serie di semifinale senza sconfitte.

22 punti per Hackett, top scorer dell’incontro, mentre Belinelli e Shengelia segnano 11 punti a testa. Per Tortona Daum è il migliore con 17′. In finale la Virtus affronterà l’Olimpia Milano: è la terza finale consecutiva tra le due compagini, per ora il bilancio è di una serie vinta a testa a testa.

Così Sergio Scariolo: “Faccio davvero i complimenti a Marco Ramondino, allo staff e a Tortona. Grande qualità professionale, classe e competitività. Le sfide contro la Bertram sono sempre difficili, dove sai che devi andare al massimo. Mi congratulo anche con i miei giocatori. La partita aveva preso una brutta piega, ci aspettavamo un grande impatto di Tortona, gli abbiamo dato troppo credito ma nel primo tempo hanno giocato davvero bene e sono stati superiori. Ma abbiamo avuto pazienza, la partita è stata lunga e abbiamo raccolto i frutti più tardi dell’energia seminata”.

Ora la finale contro l’Olimpia: “Giochiamo la terza finale nelle competizioni nazionali, lo dovevamo a tifosi e società. Fin qui lo dovevamo, era obbligatorio raggiungerlo, non ci giriamo attorno. Ora siamo in una situazione diversa, più serena, e vogliamo cambiare dal dover fare qualcosa a volerlo fare. Ci proveremo, preparandoci bene. Se alla fine vinci sei contento, senza voler togliere meriti a Tortona. Qualcosa dobbiamo migliorare, nell’approccio alla partita, ma fuori casa e contro un avversario forte la nota che rimane è aver vinto con un grande secondo tempo”.