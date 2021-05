LBA: Olimpia in semifinale, orgoglio Sassari

L’Olimpia chiude i conti 3-0 contro Trento e vola nella semifinale del campionato, Dinamo Sassari invece non molla e riapre i conti con la Reyer Venezia.

Nei primi 10′ a Trento, l’Olimpia riesce a raddrizzare un inizio difficile grazie a un parziale di 9-0, chiudendo il 1° quarto in vantaggio 20-16. Nel 2° quarto percentuali basse da una parte e dall’altra, che permettono alla squadra di Ettore Messina di restare in vantaggio 36-29. L’inizio del secondo tempo si apre con un 5-0 a favore di Trento ma Milano dopo il time out risponde con un 7-0. Alla fine saranno 16 i punti per entrambi i quintetti, mantenendo invariato il vantaggio di 7 punti per l’Olimpia. Nell’ultimo quarto Punter porta i suoi avanti di +9, ma i ragazzi di Molin reagiscono portandosi a un possesso di distanza. Milano però prova a chiudere i conti e ci riesce grazie a uno scatenato Rodriguez nel finale. L’Olimpia batte Trento 74-65.

A Sassari iniziano bene i padroni di casa, mentre gli ospiti partono con un 0/8 da tre: primo quarto che vede in vantaggio la Dinamo 22-12. Nel secondo quarto non basta Tonut per la Reyer, la squadra di Pozzecco gioca decisamente meglio e chiude la prima metà di gara avanti di 20 punti. Sassari prova ad allungare subito all’inizio del secondo tempo, mantenendo a 10′ dalla fine un vantaggio rassicurante di 19 punti. Nell’ultimo quarto gli ospiti provano a rifarsi sotto ma il distacco è troppo ampio e i padroni di casa chiudono i conti 75-60.

