LBA: Varese vince a Napoli, esonerato Sacripanti

14-03-2022 22:04

Quarta vittoria consecutiva per l’Openjobmetis Varese, che nell’ultima partita della ventiduesima giornata di LBA ha battuto fuori casa per 82-74 la Gevi Napoli, che per contro è alla quarta sconfitta di fila e alla nona nelle ultime dieci partite. I lombardi si mantengono in zona playoff con 19 punti di Andriu Tomas Woldetensae, per i partenopei inutili i 21 punti di Jason Rich.

La sconfitta è costata il posto a Stefano Sacripanti, che era sulla panchina della Gevi dal 2019 e che ha portato Napoli nella massima serie vincendo una Coppa Italia LNP l’anno scorso.

