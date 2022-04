LBA: Venezia batte in volata Sassari

16-04-2022 14:04

Nella prima partita della ventisettesima giornata di Lega Basket Serie A l’Umana Reyer Venezia ha battuto in trasferta per 66-63 il Banco di Sardegna Sassari. Decisivi, nell’ultimo minuto, prima un canestro da due di Jeff Brooks e poi due liberi di Stefano Tonut a 4 secondi dalla fine, con David Logan che sul rovesciamento di fronte sbaglia la tripla dell’overtime. Per i lagunari di Walter De Raffaele 15 punti, 9 rimbalzi e 5 assist di Julyan Stone, 15 punti anche per Mitchell Watt, per i sardi di Piero Bucchi 19 punti di Eimantas Bendzius.

OMNISPORT