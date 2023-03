Boxe, le condizioni di Daniele Scardina: come sta il pugile milanese?

L'atleta classe 1992 è stato operato d'urgenza alla testa dall'equipe di neurochirurgia cranica dell'Humanitas

Rimangono “gravi ma stabili” le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile ricoverato da ieri all’Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento in palestra. Ad annunciarlo, da fonti sanitarie, è l’agenzia Ansa.

Scardina operato: come sta il pugile milanese?

Da quanto si apprende dalle stesse fonti, “il pugile, arrivato in ospedale in codice rosso, è stato operato d’urgenza alla testa ieri sera dall’equipe di neurochirurgia cranica dell’Humanitas. Un intervento definito ‘complesso’ ma ‘tempestivo e tecnicamente riuscito’. Scardina ora si trova in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione“.

Scardina, una carriera pugilistica ricca di successi

Daniele Scardina è uno dei miglior pugili italiani: nella sua carriera, il classe 1992 nativo proprio di Rozzano (cittadina alle porte di Milano in cui ha sede il centro ospedaliero Humanitas in cui si trova ricoverato) ha perso solo un incontro su 21 disputati (di cui ben 15 vinti con ko). “King Toretto“, questo il suo soprannome, è uscito sconfitto proprio nell’ultimo match disputato quasi un anno fa: un ko subito a Milano per mano del romano Giovanni De Carolis, incontro valevole per la categoria dei pesi medi che aveva riempito il Palalido.

Scardina e i titoli internazionali

Sempre nel corso della sua carriera professionale, Scardina ha alzato al cielo due titoli: nel marzo 2019 il 30enne ha conquistato il titolo internazionale dei pesi super medi della International Boxing Federation; nel 26 febbraio 2021, invece, ha trionfato aggiudicandosi il titolo intercontinentale WBO nella categoria super medi, mandando ko (all’ottavo round) il campione in carica Ricardo Nunez, detto “El Cientifico”. Ex di Diletta Leotta, Scardina è divenuto noto al grande pubblico dopo la partecipazione al programma “Ballando con le Stelle“.