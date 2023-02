Il mondo del pugilato italiano adesso ha paura per Daniele Scardina, talentuoso boxer conosciuto anche per "Ballando con le Stelle" e per la recente relazione con Diletta Leotta.

Il mondo del pugilato italiano adesso prega per Daniele Scardina: il talentuoso boxer azzurro si è sentito male durante l’allenamento ed è stato operato d’urgenza alla testa. Le sue condizioni sono ovviamente preoccupanti.

Pugilato, Scardina si accascia in terra in allenamento

“King Toretto”, così è soprannominato il pugile classe 1992 di Rozzano, si è sentito male dopo un allenamento in vista del debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano, accasciandosi per terra. Il pugile azzurro è stato trasportato di corsa all’ospedale dove è stato operato d’urgenza alla testa.

Pugilato, la carriera di Scardina

Daniele Scardina è uno dei miglior pugili italiani: in carriera ha perso solo un incontro su 21 disputati (di cui ben 15 vinti con ko). “King Toretto” è uscito sconfitto proprio nell’ultimo incontro disputato quasi un anno fa: k.o. subito nella sua Milano ad opera del romano Giovanni De Carolis, match della categoria dei pesi medi che aveva riempito il Palalido.

In carriera, Scardina è riuscito a vincere due titoli: nel marzo 2019 il 30enne ha conquistato il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation, nel 26 febbraio 2021 invece ha alzato in cielo il titolo intercontinentale WBO nella categoria super medi, mettendo ko all’ottavo round il campione in carica Ricardo Nunez.

Scardina: la televisione e la relazione con Diletta Leotta

Daniele Scardina però non è noto soltanto per le sue imprese nel ring. La maggior parte del pubblico italiano lo ha conosciuto dopo la partecipazione al programma “Ballando con le Stelle“, condotto da Milly Carlucci sulla Rai il sabato sera. Non solo, il pugile italiano è noto per le cronache rosa dopo una lunga relazione con la famosa giornalista sportiva Diletta Leotta, volto di Dazn.