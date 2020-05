Le difficoltà di Vlahovic dopo il Coronavirus

Dusan Vlahovic è tra i giocatori colpiti nelle scorse settimane dal Coronavirus, e adesso sta vivendo la sua personale "Fase 2": la ricerca dello stato di forma ideale dopo lo stop.

"Io sto bene e sto rispettando le regole. Infatti sono ancora a casa – ha spiegato a 'Rai Sport' l'attaccante della Fiorentina -. L'ultimo tampone ha dato esito negativo. Non sarà facile, però, tornare in forma. Non lo sarà per me, né per gli altri giocatori che hanno contratto il virus. Io dal canto mio sto facendo tutto quello che posso per farmi trovare pronto in caso di ripartenza. Mi sto allenando senza sosta".

Un diretto interessato come lui dalla minaccia Coronavirus non ha dubbi: "Non so se il campionato ricomincerà, ma la salute deve essere messa al primo posto. In ogni caso questo è il nostro lavoro, e se si ricomincia a giocare dobbiamo farci trovare pronti".

SPORTAL.IT | 09-05-2020 09:35