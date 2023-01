Le fatiche di Eurolega si fanno sentire, Olimpia e Virtus al tappeto

22-01-2023 20:30

Le prime due della classe finiscono dietro la lavagna nella 16^ giornata di Serie A: l’Olimpia cade a Reggio Emilia 73-68 contro l’ultima, la Virtus invece è beffata in volata 78-77 a Brindisi.

Messina fatica a trovare la via del canestro e a limitare l’attacco emiliano, che punisce per la 3^ volta nelle ultime 6 esibizioni in campionato le Scarpette Rosse: è 39-38 all’intervallo, poi Olisevicius fa la differenza e Davies non basta a ricucire lo strappo. Dal canto suo Scariolo si deve mangiare ancor di più le mani, perché le VU Nere dilapidano un vantaggio di 24 lunghezze nel terzo quarto: è un parziale di 16-0 a evidenziare il momento di black-out bolognese, ma Mannion avrebbe ancora sulla sirena la palla per annullare il sorpasso siglato da Bowman con una tripla a 6″ dal termine.

Milano e Bologna guidano ancora la classifica a quota 24.