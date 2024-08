Le gare in programma oggi alle Olimpiadi. Tutte le competizioni del 5 agosto

Parigi, 5 Agosto. Gli orari e la scaletta di tutte le gare che si disputano oggi alle Olimpiadi: discipline, specialità e fasi dei tornei

L’ultima settimana dei Giochi di Parigi si apre con un’altra giornata ricca di appuntamenti importanti e decisivi. In mattinata speranze di medaglia per gli Azzurri nella finale della pistola 25 metri (Spinella) e nello skeet a squadre, il pomeriggio si apre con Italia-Giappone (volley, quarti di finale) e con Italia-Grecia di pallanuoto, decisiva per il primato nel girone del Settebello. E poi c’è la ginnastica con Esposito e D’Amato alla trave, il kayak cross con De Gennaro, l’inizio delle prove di ciclismo su pista e la grande atletica.

08:00 Triathlon Giochi olimpici, Misto decisione MX 09:00 Beach Volley Müller/Tillmann-Graudina/Kravce Ottavi di finale F 09:00 Pallavolo Slovenia-Polonia Quarti di finale M 09:00 Tiro Sportivo Skeet (X) Qualificazioni MX 09:30 Tiro Sportivo Pistola Fuoco Rapido 25m (M) Finale M 09:45 Badminton GTunjung-C.Marin 3. Posizione F 10:00 Arrampicata Combinata (M) Semifinale Boulder M 10:00 Arrampicata Combinata (M) Semifinale Generale M 10:00 Beach Volley Bryl/Losiak-Herrera/Gavira Ottavi di finale M 10:00 Hockey su prato Australia-Cina Quarti di finale F 10:00 Tennistavolo Egitto-Taiwan Ottavi di finale M 10:00 Tennistavolo Svezia-Danimarca Ottavi di finale M 10:00 Tennistavolo Romania-India Ottavi di finale F 10:00 Tennistavolo Polonia-Giappone Ottavi di finale F 10:00 Tuffi Trampolino 10m Singolo (F) Qualificazioni F 10:05 Atletica 400m Ostacoli (M) Preliminare M 10:10 Atletica Lancio del Disco (M) Gruppo di Qualificazione A M 10:13 Atletica 400m Ostacoli (M) Preliminare M 10:21 Atletica 400m Ostacoli (M) Preliminare M 10:29 Atletica 400m Ostacoli (M) Preliminare M 10:37 Atletica 400m Ostacoli (M) Preliminare M 10:40 Atletica Salto con l’asta (F) Gruppo di Qualificazione A F 10:40 Atletica Salto con l’asta (F) Gruppo di Qualificazione B F 10:50 Atletica 400m Ostacoli (F) Ripescaggio F 10:55 Badminton S.An-B.He Finale F 10:58 Atletica 400m Ostacoli (F) Ripescaggio F 11:06 Atletica 400m Ostacoli (F) Ripescaggio F 11:20 Atletica 400m (M) Ripescaggio M 11:28 Atletica 400m (M) Ripescaggio M 11:35 Atletica Lancio del Disco (M) Gruppo di Qualificazione B M 11:36 Atletica 400m (M) Ripescaggio M 11:44 Atletica 400m (M) Ripescaggio M 11:45 Ginnastica Sbarra (M) Finale M 11:55 Atletica 400m (F) Preliminare F 12:00 Pallanuoto Ungheria-Serbia Gruppo B M 12:00 Vela Kitesurf Singolo Qualificazione Gara M 12:03 Atletica 400m (F) Preliminare F 12:05 Vela Nacra 17 (X) Gara MX 12:10 Vela Kitesurf Donne Qualificazione Gara F 12:11 Atletica 400m (F) Preliminare F 12:15 Vela Classe Laser Radial (F) Gara F 12:19 Atletica 400m (F) Preliminare F 12:27 Atletica 400m (F) Preliminare F 12:30 Hockey su prato Argentina-Germania Quarti di finale F 12:30 Vela Kitesurf Singolo Qualificazione Gara M 12:35 Atletica 400m (F) Preliminare F 12:38 Ginnastica Trave (F) Finale F 12:45 Vela Nacra 17 (X) Gara MX 12:50 Atletica 200m (F) Ripescaggio F 12:50 Vela Kitesurf Donne Qualificazione Gara F 12:58 Atletica 200m (F) Ripescaggio F 13:00 Arrampicata Donne Qualificazione round di seeding F 13:00 Beach Volley Moreno/Álvarez-Stam/Schoon Ottavi di finale F 13:00 Pallavolo Italia-Giappone Quarti di finale M 13:06 Atletica 200m (F) Ripescaggio F 13:10 Vela Kitesurf Singolo Qualificazione Gara M 13:11 Vela Classe Laser Radial (F) Gara F 13:14 Atletica 200m (F) Ripescaggio F 13:25 Vela Nacra 17 (X) Gara MX 13:30 Vela Kitesurf Donne Qualificazione Gara F 13:33 Ginnastica Volteggio (M) Finale M 13:35 Pallanuoto Australia-Giappone Gruppo B M 13:40 Arrampicata Donne Qualificazione duello F 13:43 Arrampicata Donne Qualificazione duello F 13:46 Arrampicata Donne Qualificazione duello F 13:49 Arrampicata Donne Qualificazione duello F 13:50 Vela Kitesurf Singolo Qualificazione Gara M 13:52 Arrampicata Donne Qualificazione duello F 13:55 Arrampicata Donne Qualificazione duello F 13:58 Arrampicata Donne Qualificazione duello F 14:00 Beach Volley Budinger/Evans-Mol/Sørum Ottavi di finale M 14:00 Equitazione Salto Ostacoli Individuale Qualificazioni MX 14:07 Vela Kitesurf Donne Qualificazione Gara F 14:23 Ginnastica Pavimento (F) Finale F 14:30 Badminton Z.Lee-L.Sen 3. Posizione M 14:45 Vela Classe Laser (M) Gara M 15:00 Lotta A.Mirzazadeh-A.Coon Ottavi di finale M 15:00 Lotta Tibilov-E.Basar Qualificazioni M 15:00 Lotta B.Cavusoglu Tos-A.Elor Ottavi di finale F 15:00 Tennistavolo Portogallo-Brasile Ottavi di finale M 15:00 Tennistavolo Giappone-Australia Ottavi di finale M 15:00 Tennistavolo Cina-Egitto Ottavi di finale F 15:00 Tennistavolo Francia-Thailandia Ottavi di finale F 15:00 Tiro Sportivo Skeet (X) 3. Posizione MX 15:00 Tuffi Trampolino 10m Singolo (F) Semifinali F 15:08 Lotta M.López-S.Lee Ottavi di finale M 15:08 Lotta V.Ciobanu-S.Ri Ottavi di finale M 15:08 Lotta W.Choluj-F.Zhou Ottavi di finale F 15:10 Pallanuoto Grecia-Italia Gruppo A M 15:16 Lotta H.Nabi-S.Shariati Ottavi di finale M 15:16 Lotta J.Valizadeh-I.Bakhramov Ottavi di finale M 15:16 Lotta T.Rizhko-N.Dahiya Ottavi di finale F 15:24 Lotta A.Syzdykov-A.Alexuc-Ciurar Ottavi di finale M 15:24 Lotta R.Rodriguez Oro-M.Mammadov Ottavi di finale M 15:24 Lotta S.Pak-I.Ringaci Ottavi di finale F 15:30 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Quarti di finale F 15:32 Lotta L.Meng-J.Krahmer Ottavi di finale M 15:32 Lotta M.Mohamed-L.Cao Ottavi di finale M 15:32 Lotta K.Larroque-T.Ford Ottavi di finale F 15:35 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Quarti di finale F 15:35 Vela 470 (X) Gara MX 15:40 Badminton K.Vitidsarn-V.Axelsen Finale M 15:40 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Quarti di finale F 15:40 Lotta O.Assad-M.Knystautas Ottavi di finale M 15:40 Lotta Z.Sharshenbekov-A.Sultangali Ottavi di finale M 15:40 Lotta L.Morais-B.Oborududu Ottavi di finale F 15:41 Vela Classe Laser (M) Gara M 15:45 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Quarti di finale F 15:48 Lotta Y.Acosta Fernan-K.Milov Ottavi di finale M 15:48 Lotta S.Caraballo Her-N.Ozaki Ottavi di finale F 15:52 Canoa Slalom K-1 (M) Quarti di finale M 15:56 Lotta H.Bakir Muhamme-A.Mohamed Ottavi di finale M 15:56 Lotta M.Mohsen Nejad-A.Fergat Ottavi di finale M 15:56 Lotta M.Zhumanazarova-D.Enkhsaikhan Ottavi di finale F 15:57 Canoa Slalom K-1 (M) Quarti di finale M 16:00 Tiro Sportivo Skeet (X) Finale MX 16:02 Canoa Slalom K-1 (M) Quarti di finale M 16:04 Lotta K.De Armas Rodr-K.Fumita Ottavi di finale M 16:07 Canoa Slalom K-1 (M) Quarti di finale M 16:15 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Semifinali F 16:20 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Semifinali F 16:28 Canoa Slalom K-1 (M) Semifinali M 16:30 Vela 470 (X) Gara MX 16:33 Canoa Slalom K-1 (M) Semifinali M 16:43 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) 3. Posizione F 16:48 Canoa Slalom K-1 (M) 3. Posizione M 16:55 Canoa Slalom Estremo K-1 (F) Finale F 17:00 Beach Volley Partain/Benesh-Nicolai/Cottaf. Ottavi di finale M 17:00 Canoa Slalom K-1 (M) Finale M 17:00 Ciclismo Velocità a Squadra (F) Qualificazioni F 17:00 Pallavolo Francia-Germania Quarti di finale M 17:27 Ciclismo Inseguimento a Squadre (M) Qualificazioni M 17:30 Basket 3×3 Spagna-Stati Uniti Semifinali F 17:30 Hockey su prato Paesi Bassi-Regno Unito Quarti di finale F 18:00 Basket 3×3 Paesi Bassi-Lituania Semifinali M 18:00 Beach Volley Humana/Wilkers.-Nuss/Kloth Ottavi di finale F 18:00 Calcio Marocco-Spagna Semifinali M 18:30 Basket 3×3 Germania-Canada Semifinali F 18:30 Pallanuoto Croazia-Stati Uniti Gruppo A M 18:55 Ciclismo Velocità a Squadra (F) 1. Giornata F 19:00 Basket 3×3 Lettonia-Francia Semifinali M 19:00 Atletica Salto con l’asta (M) Finale M 19:00 Surf Surf (M) Semifinali M 19:04 Atletica 3000m Ostacoli (M) Preliminare M 19:09 Ciclismo Velocità a Squadre (M) Qualificazioni M 19:20 Atletica 3000m Ostacoli (M) Preliminare M 19:30 Nuoto Artistico Squadra Routine tecnica F 19:36 Atletica 3000m Ostacoli (M) Preliminare M 19:36 Surf Surf (M) Semifinali M 19:46 Ciclismo Velocità a Squadra (F) 7. Posizione F 19:50 Ciclismo Velocità a Squadra (F) 5. Posizione F 19:54 Ciclismo Velocità a Squadra (F) 3. Posizione F 19:55 Atletica 200m (M) Preliminare M 19:59 Ciclismo Velocità a Squadra (F) Finale F 20:00 Hockey su prato Belgio-Spagna Quarti di finale F 20:00 Tennistavolo Slovenia-Francia Ottavi di finale M 20:00 Tennistavolo Canada-Germania Ottavi di finale M 20:00 Tennistavolo Hong Kong-Svezia Ottavi di finale F 20:00 Tennistavolo Brasile-Corea del Sud Ottavi di finale F 20:02 Atletica 200m (M) Preliminare M 20:05 Pallanuoto Francia-Spagna Gruppo B M 20:09 Atletica 200m (M) Preliminare M 20:12 Surf Surf (F) Semifinali F 20:16 Atletica 200m (M) Preliminare M 20:23 Atletica 200m (M) Preliminare M 20:30 Atletica 200m (M) Preliminare M 20:30 Atletica Lancio del Disco (F) Finale F 20:45 Atletica 200m (F) Semifinali F 20:48 Surf Surf (F) Semifinali F 20:52 Atletica 200m (F) Semifinali F 20:59 Atletica 200m (F) Semifinali F 21:00 Basket 3×3 N.N.-N.N. 3. Posizione F 21:00 Beach Volley Eduar./Patrícia-Hasegawa/Ishii Ottavi di finale F 21:00 Calcio Francia-Egitto Semifinali M 21:00 Pallavolo Stati Uniti-Brasile Quarti di finale M 21:15 Atletica 5000m (F) Finale F 21:24 Surf Surf (M) 3. Posizione M 21:30 Basket 3×3 N.N.-N.N. 3. Posizione M 21:40 Pallanuoto Romania-Montenegro Gruppo A M 21:47 Atletica 800m (F) Finale F 22:00 Basket 3×3 N.N.-N.N. Finale F 22:00 Beach Volley Younousse/Tijan-Grimalt/Grimalt Ottavi di finale M 22:05 Surf Surf (F) 3. Posizione F 22:30 Basket 3×3 N.N.-N.N. Finale M 22:46 Surf Surf (M) Finale M 23:27 Surf Surf (F) Finale F

Calendario-Risultati | Medagliere | Discipline-Medaglie