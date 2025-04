Le infrastrutture calcistiche nello sviluppo urbano, grande successo a Vila-Real per SFS Snack

L’evento ha riunito figure chiave dell’industria calcistica per esplorare l’intersezione tra infrastrutture sportive e crescita urbana

Importante confronto all'Estadio de la Cerámica tra i dirigenti di Villarreal CF, AS Roma, Football Benchmark, Valencia Basket e brand come Ascale e Pamesa

Si è svolta martedì 15 aprile presso lo Stadio de la Cerámica un’edizione di successo di SFS Snack, il format internazionale in versione breve del SFS (Social Football Summit), organizzato in collaborazione con il Villarreal CF.

L’evento ha riunito figure chiave dell’industria calcistica per esplorare l’intersezione tra infrastrutture sportive e crescita urbana.

Con oltre 50 partecipanti, tra cui dirigenti di Villarreal CF, AS Roma, Football Benchmark, Valencia Basket e brand come Ascale e Pamesa, SFS Snack Vila-real si è dimostrato una piattaforma stimolante per il dialogo, l’innovazione e il networking.

I panel

I panel hanno offerto spunti preziosi sul potenziale degli stadi calcistici nel promuovere lo sviluppo economico, rafforzare l’identità cittadina e consolidare i legami con le comunità locali.

Tra i momenti salienti della conferenza:

• Una discussione sull’importanza strategica degli stadi nella crescita dei club sportivi moderni;

• L’esplorazione di nuove strategie commerciali e partnership basate sull’esperienza dei tifosi;

• Approcci innovativi all’attivazione del brand e all’impatto delle sponsorizzazioni all’interno degli impianti calcistici.

Le dichiarazioni

L’evento si è concluso con un pranzo di networking in uno dei lounge premium dello stadio, seguito da una visita guidata esclusiva del recentemente rinnovato Estadio de la Cerámica – simbolo di come le infrastrutture calcistiche moderne possano favorire la trasformazione urbana.

Gianfilippo Valentini, CEO di SFS, ha dichiarato: “L’evento di Vila-real ha confermato ancora una volta il valore di riunire professionisti attorno ai temi chiave che definiscono il futuro del calcio. La collaborazione con il Villarreal CF e la qualità del confronto hanno superato ogni aspettativa.”

Brandon Paramo, International Business Manager del Villarreal CF, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver aperto le porte del nostro stadio a un dialogo internazionale di così alto livello. Ospitare SFS Snack rafforza la nostra convinzione che il calcio possa essere motore di cambiamento positivo, non solo nello sport ma anche nella società.”

Mirko Cucchiarelli, Head of Premium Sales & Business Community – AS Roma ha affermato: “È stato un evento interessante, durante il quale sono state condivise strategie commerciali e valutato come le diverse operazioni e collaborazioni, sia all’interno che all’esterno dello stadio, possano contribuire efficacemente alla crescita commerciale. Inoltre, il rinnovato Estadio de la Cerámica è davvero una bellissima infrastruttura”.

SFS Snack continua il suo percorso internazionale dopo le tappe di Londra, Riyadh, Milano e ora Vila-real, confermandosi come un format dinamico e globale di leadership e innovazione nel business del calcio