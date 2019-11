Le ironie del web sul nuovo record della Juve di Sarri

Quella che vediamo vincere senza sosta in campionato e in Champions League è la Juventus di Maurizio Sarri? L’interrogativo circola tra opinionisti e tifosi bianconeri, perché se è vero che i risultati raccolti finora dalla Juve siano indiscutibilmente positivi, molti sono anche pronti ad ammettere che Cristiano Ronaldo e compagni siano ancora ben lontani dal proporre quel bel gioco che, a Napoli, è diventato il marchio di fabbrica del tecnico toscano.

IL RECORD. Qualche passo avanti verso la filosofia di gioco di Sarri, però, i bianconeri l’hanno compiuto. Lo evidenziano anche i numeri di Opta, che sul suo account Twitter ha evidenziato un nuovo record della Juve sarriana: “La Juventus – scrive l’account del gruppo Opta – conta 192 azioni di gioco con almeno 10 passaggi in questa serie A, più di qualunque altra squadra. Sarrismo”.

I bianconeri, dunque, sanno costruire la manovra come pretende il proprio allenatore, palleggiando a lungo e dominando il campo, imponendo il proprio possesso agli avversari.

Alla Juve, però, manca ancora la capacità di tramutare questo predominio sul pallone in occasioni da gol. O meglio: di creare un numero di occasioni maggiore. E questo dettaglio, naturalmente, non può che scatenare le ironie dei tanti tifosi anti-Juve che su Twitter hanno commentato il dato Opta.

GLI SFOTTO’. “Contro l’Atletico 2000 passaggi e un tiro in porta su punizione: l’evoluzione del Sarrismo”, fa notare Massimiliano ricordando la prestazione contro i Colchoneros, decisa da un piazzato (meraviglioso) di Dybala.

“Il sarrismo non è passagginismo”, scrive Amaryllide coniando un nuovo termine calcistico, mentre Traliccio fa riferimento a un cavallo di battaglia anti-Juve: “Fa più passaggi di tutti, ma alla fine vince sempre per giocate dei singoli arbitri”.

E Matteo arriva a dargli man forte, pubblicando la foto del fallo di mano di Cuadrado non rilevato in Atalanta-Juve e scrivendo: “Se non vengono fermati con falli così evidenti… Sarri batte tutti i record”.

SPORTEVAI | 29-11-2019 10:54