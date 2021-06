Le ironie sulla Juve per il "record" agli Europei

Non è un Europeo felice per gli stranieri della Juventus. Dopo l’autorete di Demiral che ha favorito il successo dell’Italia sulla Turchia, nella giornata di ieri è toccato a Szczesny segnare nella propria porta il gol che ha sbloccato la partita tra la Slovacchia e la sua Polonia, sconfitta poi per 2-1.

L’ironia sugli juventini agli Europei

Particolarmente sfortunato nell’occasione il portiere della Juventus, che ha spedito in rete il pallone con la testa dopo un tiro dello slovacco Mak che aveva colpito il palo. La particolare “doppietta” bianconera agli Europei ha scatenato sul web l’ironia di qualche osservatore e dei tifosi delle altre squadre italiane.

Mostrando i giocatori dei club italiani impegnati agli Europei, il giornalista Tancredi Palmeri ha segnato un -2 accanto alla società bianconera. “Se quello della Juventus non è un record, poco ci manca”, ha poi commentato, alimentando i commenti dei suoi follower.

Scontro tra tifosi

“Vabbè abbiamo letto di peggio, tipo i record culinari di Ronaldo e ridicolaggini simili”, scrive Maurizio. “La Juve conferma la sua vocazione europea”, aggiunge Paolo. “Quando si tratta di Europa la Juve é sempre in primo piano… al rovescio” il commento di Mario. E Roberto riprende un vecchio cavallo di battaglia anti-Juve: “Quando vanno oltre il confine, solite figuracce”.

Fede invece prova a dare una spiegazione: “La Juve se non erro, dopo il City, è la squadra con più giocatori nazionali tra Europei e Copa America, logico abbia anche più autogol”.

Altri bianconeri, invece, non la prendono bene, come Gianluca: “Lo sai che esistono anche altre squadre oltre alla Juve? Mi sembri un tantino ossessionato”.

