Le parole di Agnelli scatenano ironia e polemiche sul web

Ci ha messo la faccia per spiegare la versione della Juventus sul pasticcio della gara non giocata col Napoli al culmine di una delle giornate più tristi e surreali della storia del calcio: Andrea Agnelli si è presentato davanti a taccuini e telecamere dopo i 45′ di attesa e il fischio dell’arbitro che ha sancito un probabile 0-3 a tavolino ai danni del Napoli – al netto dei ricorsi che sono scontati – ma le sue parole non hanno convinto tutti. Nello studio di Sky il più pungente nelle domande è stato Sandro Piccinini, apprezzatissimo sul web, ma sui social i tifosi si sono divisi in due partiti mentre impazzano i commenti di ogni genere.

I tifosi della Juve osannano Agnelli

I fan bianconeri si sono gasati a sentire le parole del loro presidente: “ADL che scrive ad Agnelli giorni prima per rinviare la partita salvo poi giocarsi la carta ASL dopo aver ricevuto un no categorico dal presidente” o anche: “Non hanno capito l’accusa che Agnelli ha rivolto a De Laurentiis: con la sua decisione è venuto meno al patto tra dirigenti di fare di tutto per portare a termine il campionato. Ha fatto esattamente l’opposto e per interessi di bottega rischia di fare saltare tutto”, oppure: “Agnelli ha tentato di salvare il calcio italiano da un farabutto che rischia di mandare tutto in malora per disonestà e incapacità”.

I tifosi del Napoli ironizzano sul rispetto regolamenti

Dall’altra sponda – e non solo – arrivano commenti ironici sul rispetto dei regolamenti: “Andrea Agnelli la lealtà sportiva è alla base di tutto, alla base del tavolino dove Suarez ha sostenuto l’esame di juventitudine” o anche: “Credevo di averle viste e sentite tutte ma Agnelli che afferma che lui rispetta i regolamenti, bhe già cosi,fa ridere di suo”, oppure: “Agnelli è per “il rispetto delle regole” . Chiedetegli quanti scudetti ha la Juve”.

C’è chi scrive: “Quando il “signor” Agnelli ha detto che lui nonostante il veto dell’Asl, sarebbe partito lo stesso, quello sì è istigazione a delinquere..”..

In tanti rimarcano che lo stile-Juve non c’è più e che l’Avvocato non si sarebbe mai comportato così: “Questione di stile. Puoi tenere il profilo basso, andare allo stadio, evitare il tuo 0-3 e rientrare senza alimentare teatrino. O puoi fare come la Juventus di Agnelli”. E infine: “Agnelli: noi rispettiamo i regolamenti Vi può essere antipatico, ma le barzellette le racconta meglio di Gigi Proietti“.

SPORTEVAI | 05-10-2020 09:09