Le parole di Luca Saudati su Llorente

Le parole di Luca Saudati, ex attaccante di Empoli e Atalanta oggi allenatore, su Fernando Llorente:

“Non credo che Llorente sia quello che serve in questo momento alla Juventus. Il Milan per ora ha stupito tutti, ma credo che alla lunga un’assenza prolungata di Ibrahimovic possa farsi sentire, quindi ai rossoneri servirebbe un rinforzo in attacco. Pellè? Ha qualità fisiche importanti per il nostro campionato, non farebbe fatica a essere a calarsi in Serie A, anche se non quanto possa essere decisivo. Scamacca? Appena un giovane fa bene per poche partite viene subito accostato a grandi squadre, è un difetto dei giorni nostri. Deve ancora dimostrare tanto, il Genoa può essere la squadra giusta per farlo, nelle grandi squadre per i giovani è più difficile”.

OMNISPORT | 29-12-2020 18:57