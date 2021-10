Le parole di Marotta cancellano dubbi e paure: i tifosi ora ci credono

Per capire meglio la portata delle parole dette ieri da Beppe Marotta al Festival dello sport di Trento bisogna andare a riprendere le sue vecchie interviste, quelle di uno, due e tre mesi fa. E confrontarle. ll dg dell’Inter già all’inizio del periodo di pandemia aveva avvisato tutti delle ripercussioni economiche che l’emergenza sanitaria avrebbe avuto sul calcio e col tempo non ha mai smesso di sottolineare come i tempi belli fossero irripetibili e che bisognava aspettarsi sacrifici pesanti.

Marotta annuncia rinnovi e blocca cessioni illustri

Ieri invece la metamorfosi. Marotta ha assicurato che non ci saranno altre cessioni importanti, dopo quelle di Lukaku e Hakimi, ha esaltato Barella e ha annunciato prossimi rinnovi, a partire da Lautaro e Brozovic. Insomma un panorama roseo che ha sorpreso un po’ tutti.

I tifosi in festa dopo le parole del dg dell’Inter

Fioccano i commenti sui social e c’è chi ipotizza nuovi ingressi in società per giustificare tanta euforia: “Dopo le parole di Marotta…penso che dalla Cina hanno sbloccato gli yuan…o arrivano gli americani….o sti benedetti arabi” o anche: “Come interpretare le parole di Marotta? Un manager di livello altissimo, che non spreca mai una parola più del necessario… Si è sbilanciato in modo clamoroso sul futuro di rosa e rinnovo dirigenti… Cos’è che ha in testa e non ci dice? Nuova Proprietà?”

C’è chi scrive: “Io continuo a dirlo. Marotta, oggi, è l’Inter. Quando pensate a quale sarà la squadra, a quale sarà il mercato, pensate a Marotta e alla sua ideologia di calcio. Zhang gli ha dato in mano tutto” o anche: “Chiedo scusa per non aver creduto in Marotta, ma rimane l’unico top dentro la serie A” e ancora: “Marotta miglior dirigente sportivo italiano e tra i migliori al mondo. Gavetta e risultati, non tappeti rossi e pose da modello per tifosi”

Infine una voce più critica: “Marotta dice che esclude la cessione di un big ma dice anche che quando un giocatore vuole partire c’è poco da fare ed era impossibile trattenere Hakimi e Lukaku… quindi escludere la cessione dei big serve a poco.. chiunque voglia andare ha la strada spianata se arriva offerta”

SPORTEVAI | 09-10-2021 08:42